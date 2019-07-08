التعاون بطل جديد لدوري الطائرة النسوي والمحترفات رمانة الميزان

خالد المنيزل

عمان– استثمر فريق التعاون الوقت المناسب، بعد أن كسب توقيع كافة لاعبات النادي الأولمبي سابقا، للوصول إلى لقب الدوري النسوي للموسم الحالي 2019، إلى جانب أنه أحسن الاختيار من خلال محترفتيه “الجورجية لارا سيمونيا والبرازيلية جاسيكا نيفاز”، واللتان كان لهما دور بارز وحاسم في الوصول الى القمة ونيل اللقب.

التعاون، كان على موعد مع الفرح أول من أمس، حينما حقق الفوز على فريق المقاولين بنتيجة 3-0، بواقع 25-18، 25-10، 25-19، في المباراة التي أقيمت في صالة قصر الرياضة، برعاية أمين صندوق اتحاد الكرة الطائرة د. عيسى العلاونة الذي توج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، لينال التعاون اللقب برصيد 14 نقطة، ودي لاسال المركز الثاني برصيد 13 نقطة، والمقاولين في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وحل النصر رابعا برصيد 6 نقاط، والقدس خامسا برصيد 3 نقاط، وسادسا وأخيرا فريق وقاص بدون رصيد.

دوري المباراة الواحدة

لعل من المفارقات، أن دوري الطائرة النسوي، اختزل في مباراة واحدة، اقيمت في الأسبوع الأول بين التعاون ودي لاسال وانتهت بفوز التعاون بنتيجة 3-2، لينال التعاون نقطتين، بينما نال دي لاسال نقط، واحدة، وحسمت نتائج الفريقين مع بقية الفرق بنفس النتيجة 3-0، الأمر الذي منح التعاون لقب الدوري، ورغم أن المقاولين اشرك لاعبتين محترفتين، الا أنهما لم تظهرا بالمستوى المطلوب الذي ظهرت به محترفات ناديي التعاون ودي لاسال.

المحترفات رمانة الميزان

شهد الدوري النسوي استعانة 3 أندية بلاعبات محترفات وهن: الجورجية لارا سيمونيا والبرازيلية جاسيكا نيفاز لاعبتا نادي التعاون، والتونسيتان فاطمة العقربي وعايدة فائزة لاعبتا نادي المقاولون، والتونسيتان خلود الجنحاني ومروى البوغانمي لاعبتا نادي دي لاسال، ويمكن القول أن المحترفات كن رمانة الميزان في لقاء التعاون ودي لاسال، فقد تميزت محترفتا التعاون بدخول اجواء المباريات مع فريقهن بانسجام كبير، على عكس لاعبتي دي لاسال اللتين احتاجتا لفترة أطول لدخول حالة الانسجام مع بقية لاعبات الفريق، بينما جاء مستوى لاعبات المقاولين في المستوى الجيد.

مباريات ونتائج

حقق فريق التعاون الفوز بكافة مبارياته الخمس التي لعبها، فقد فاز بنفس النتيجة 3-0 على كل من وقاص والنصر والمقاولين والقدس، وفاز على دي لاسال 3-2.

بينما فاز دي لاسال في 4 مباريات بنفس النتيجة 3-0، على كافة الفرق وخسر مباراة واحدة أمام التعاون بنتيجة 2-3.

بينما فاز المقاولين على القدس والنصر بذات النتيجة 3-0، وعلى وقاص بالتغيب، ونجح النصر بالفوز على كل من القدس ووقاص، وخسر أمام فريقي التعاون ودي لاسال والمقاولين 0-3، وحقق القدس الفوز الوحيد على وقاص 3-1، بينما لم يتذوق فريق وقاص حلاوة الفوز وخسر كافة مبارياته لكنه نال شوطين أمام القدس والنصر، وتغيب فريق وقاص أمام فريق المقاولين ليخسر المباراة 0-3، بواقع 0-25 لكل شوط، وهو التغيب الوحيد، بسبب تعطل باص الفريق -حسب مخاطبته لاتحاد اللعبة-.

كأس السوبر

بعد أن خسر فريق دي لاسال لقب دوري الطائرة النسوي، خاطب اتحاد اللعبة رسميا مطالبا باقامة مباراة السوبر بين البطل في الموسم الماضي (دي لاسال) والوصيف (فريق النصر)، من أجل انقاذ موسمه الحالي، والذي دفع ضريبة اقامة الدوري النسوي من مرحلة واحدة فقط.