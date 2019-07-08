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التعاون يتوج بلقب السيدات للكرة الطائرة

منذ ساعتين
فريق التعاون
لاعبات فريق التعاون بعد تتويجهن بلقب الدوري - (من المصدر)

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عمان – الغد – توج فريق التعاون بلقب دوري السيدات للكرة الطائرة، في أعقاب فوزه على المقاولون بثلاثة أشواط دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من عمر المسابقة.
ورفع التعاون رصيده بفضل هذا الانتصار إلى 14 نقطة في صدارة المسابقة محققا العلامة الكاملة من الانتصارات، فيما اكتفى نادي المقاولون بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط.
وسيطر التعاون على أحداث المباراة وحسم أشواط المباراة الثلاثة لصالحه بواقع 25-18، 25-10، 25-19.
وحسم دي لاسال المركز الثاني لصالحه بفوزه على النصر بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع 25-7، 25-15، 25-17.

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