التعاون يثبت أقدامه بطائرة الممتاز بتجاوزه الكرمل

عمان- الغد- ضمن فريق التعاون مكانه في دوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة، وذلك بعد وصوله للنقطة الثامنة ومتقدما للمركز الخامس على سلم ترتيب دوري الممتاز.

جاء ذلك بعد فوزه على فريق الكرمل مساء الأربعاء بثلاثة أشواط دون رد وبواقع (25-20) (25-13) (25-23)، في اللقاء الذي أقيم في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وفي ختام مثلث الهبوط، يواجه التعاون نظيره البقعة الذي يمتلك من النقاط 3 فقط، وذلك مساء الاثنين المقبل في صالة قصر الرياضة، علما بأن الفريق الثالث الذي ينافس على مركز الهبوط هو الكرمل والذي بقي برصيده 6 نقاط.

يذكر أن فريق وادي موسى كان أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى، وذلك بعد أن اعتذر عن المشاركة بالبطولات المحلية قبل انطلاقة الموسم.