التعاون يهزم المقاولون ويُحرز لقب دوري السيدات للكرة الطائرة

عمان – الغد – حسم نادي التعاون لقب دوري السيدات للكرة الطائرة في أعقاب فوزه مساء أمس الأحد على المقاولون بثلاثة أشواط دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من عمر المسابقة.

ورفع التعاون رصيده بفضل هذا الانتصار إلى النقطة 14 في صدارة المسابقة، محققاً بذلك العلامة الكاملة من الإنتصارات، فيما اكتفى نادي المقاولون بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط.

وسيطر التعاون على أحداث المباراة وحسم أشواط المباراة الثلاث لصالحه بواقع 25-18 و25-10 و25-19.

وحسم دي لاسال المركز الثاني لصالحه بفوزه على النصر بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع 25-7 و25-15 و25-17.