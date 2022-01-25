التعرفة الكهربائية الجديدة ستطبّق أول نيسان المقبل

أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة سيبدأ اعتباراً من الأول من شهر نيسان 2022 بحسب

القرار المعلن عن الحكومة في شهر آب الماضي.

وأوضحت الهيئة أن العمل ما زال جاريا بالتعرفة الكهربائية المعمول بها منذ سنوات وأن أي ارتفاع في قيم فواتير الكهرباء ناجم عن زيادة الاستهلاك بسبب الظروف الجوية الراهنة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع التزام شركات الكهرباء بمواعيد قراءة العدادات وفقا للتعليمات المعتمدة من الهيئة، ويتم التحقق من ذلك من خلال كوادر الهيئة والحملات الرقابية التي تنفذها على شركات الكهرباء.