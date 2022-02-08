التعصب بالرأي وإلغاء الآخر.. حينما يتسبب بإنهاء علاقات اجتماعية

ديمة محبوبة



عمان – التعصب بالرأي، وعدم الاستماع لما يقوله الآخر يمكن أن يكون سببا لدى كثيرين في إنهاء علاقات كانت تعد مهمة في حياتهم.

غياب قيمة الحوار والتمسك بالرأي، بعيدا عن تفهم وجهة النظر الأخرى، هو ثيمة ينتهجها هؤلاء الذين لا يكترثون لما يقوله الآخرون ولا يعيرونها أي اهتمام يذكر.

ويشكو سمير عبدالله من صديقه الذي يحمل صفات جميلة قد لا تتواجد عند الجميع، لكن بمجرد طرح موضوع أمامه يظهر تعصبه لرأيه بشكل مستميت مع جدال لا يتوقف وتعمد عدم إعطاء مساحة للرأي الآخر، وهو ما يتسبب بخلاف مع المحيطين به.

“أذن من طين وأذن من عجين”، هكذا يصف سمير صديقه الذي يتقصد أن يكون متصدرا في أحاديثه، وعلى الجميع الأخذ بها وتصديقها والإيمان بما يقوله، متجاهلا حتى أي رأي آخر يطرح أمامه ولا يملك مهارة الاستماع.

ويؤكد أن التعامل مع مثل هذه الشخصية يكون أصعب مع مرور الوقت، وتتضاءل قدرة تحمل هذه الصفات، ويكون الابتعاد هو الحل.

وتتوافق خولة مع ما يقوله سمير، إذ تستعيد ذكرياتها مع زوجها الذي انفصلت عنه مؤخرا، فرغم أن لديه صفات جيدة، إلا أن الأعوام الخمسة التي عاشتها كانت صعبة، فلا رأي لها، وفي أي موضوع يتم نقاشه لا يستمع إليها، ويشعرها أنه لا قيمة لما تقوله.

الى ذلك، تتملكها مشاعر سلبية حينما لا يكون لديها القدرة على اتخاذ قرار بسيط، حتى في شراء ملابس أطفالها، أو حتى في اختيار الأكلات التي ستعدها بنفسها، أو دعوة لصديقاتها الى البيت، إنما يقرر هو دائما كل شيء ويفرضه، وعليها الاستماع والتنفيذ فقط.

في البداية وبمرحلة الخطوبة، لاحظت هذا الشيء بالرجل الذي كانت تحلم بالارتباط به، فكلما حاولت إبداء رأيها في أمر ما، يغضب وينهي الحوار فورا بعد قول ما يراه صوابا، لكنها اعتقدت أنه يتغير مع الأيام، ولكن كما تقول “الطبع غلب التطبع”.

وتلفت خولة إلى أنها لم تستطع تقبل هذا الأمر، وكأنها “قطعة” ديكور لا دور لها بشيء في هذه الحياة، وعليها فقط أن تكون راضية وصامتة وعدم النقاش أو حتى إقناع شريكها بوجهة نظرها.

تلك الطريقة بالتعامل من قبل زوجها أسهمت مع الوقت بالتأثير على ثقتها بذاتها، وأصبحت تعتقد أن رأيها “غير مهم” ولا جدوى له بأي جانب كان، رغم أن صديقاتها دائما يقمن باستشارتها في مجمل قضاياهن، ويجدن رأيها صائبا.

وجدت خولة أن هذه الحياة تقتل شخصيتها وتعدمها الثقة بالنفس، وهو أمر لا تريده لذاتها لا اليوم ولا في المستقبل، فاختارت الطلاق “حلا” رغم صعوبته، وفق قولها.

أما مروى التي كان لها موقف مختلف في التعامل مع زوجها المتعصب لرأيه، والذي لا يسمح حتى بأن يتفوه أحد آخر أثناء حديثه، فتقول إنها وجدت صعوبة جدا في حياتها معه وحتى اليوم، خصوصا أن أبناءها كبروا، وأصبح لهم آراؤهم الخاصة في قضايا تخصهم.

تقول، إنها اضطرت لأن تعوض كل ذلك بعلاقتها مع صديقاتها وعائلتها، فالجميع يجدها سيدة حكيمة وقراراتها صائبة ولديها فن الاستماع للآخر.

أما عن زوجها، فتقول “هو يجد نفسه دائما على صواب، ورغم محاولاتي الدائمة معه إلا أنني فشلت.. وليس لدي حل آخر سوى التقبل والاعتياد لتستمر هذه الحياة”.

ويدافع علي مصطفى عن نفسه بعد اتهامات تصدر عن أصدقائه بأنه شخص متعصب لرأيه وأنه دائم التشاجر معهم لهذا السبب، إذ يرى أن على الجميع تقبله، خصوصا وأنه يرى نفسه ملما بأغلب المواضيع وغالبا ما يكون رأيه صائبا، وحينما يقدم النصيحة تكون في مكانها، وإن لم يعجب ذلك المحيطين به.

اختصاصي علم النفس د. موسى مطارنة، يؤكد أن المتعصبين لآرائهم، يعتقدون أنهم دائما على حق، ويرون في شخصياتهم القوة والحزم والصرامة. هؤلاء لا يملكون مهارات التواصل الصحيحة، ويعدون منفردين بآرائهم دائما ولا يعطون مساحات لآراء الآخرين.

ويوضح أن التربية هي أساس في هذه الشخصية، فإذا كان الحوار والاستماع للرأي الآخر حاضرين بالتنشئة الاجتماعية، يكون هناك قدرة أكبر على التفاهم مع الآخرين حاضرا ومستقبلا. وذلك يتطلب التدريب على الإصغاء منذ الصغر واعتياد فكرة النقاش بالعقل والمنطق بعيدا عن النقد السلبي الذي يهتم بتسليط الضوء على السلبيات بهدف الإساءة، من دون الاستعداد لطرح البديل بعيدا عن الآراء المتعصبة.

وينوه مطارنة إلى أن هذه الشخصية المتعصبة برأيها على مختلف المستويات نتاج أسر مغيب عنها التواصل بين أفرادها، كذلك خالية من ثيمة التقبل واحترام رأي الآخر مهما كان مختلفا ولا يتماشى مع ما يراه الشخص.

ويلفت إلى أن كل إنسان معرض لأن يخطئ أو يصيب، لكن من حقه على غيره الاستماع له ومحاورته وعدم تهميشه أو إشعاره أن ما يقوله لا يحمل أي أهمية.

وينصح الشخص المتعصب برأيه الذي يرفض توجيه اللوم إليه، ولا يستمع إلا لصوته، بتغيير سلوكه وبأن يقتنع أن التعصب للرأي عدو يفسد عليه حياته الاجتماعية، وعليه أن يحدد الأشياء التي تثير غضبه وعصبيته ويتجنبها، خصوصا مواطن الخلاف، مشيرا إلى أن التعصب للرأي من أكثر المشاكل تفشيا في المجتمع.