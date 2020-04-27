“التعلم عن بعد” يجذر غياب المساواة بين الطلبة في الوصول إلى حق التعليم

نادين النمري

عمان- مع بدء تقديم الامتحانات المدرسية الكترونيا، وجدت مريم “اسم مستعار” نفسها مضطرة الى ايجاد حلول لمساعدة طالباتها غير القادرات على تقديم الامتحانات الكترونيا، وأحد الحلول كان التواصل هاتفيا مع الطالبات لأخذ اجاباتهن عن الأسئلة وادخالها بنفسها الى الإنترنت.

ومع اغلاق المدارس منتصف الشهر الماضي، أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة “درسك” المجانية لعرض الدروس في المواد الرئيسة الاربع (اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات والعلوم) توفر المنصة شرحا للمواد كما بوشر باجراء الامتحانات التقييمة على المنصة.

في موازاة ذلك، اطلقت الوزارة كذلك منصة “نور سبيس” وهي منصة تستهلك من حزم الانترنت وتوفر تواصلا بين المعلمين والطلبة ويمكن من خلالها اعطاء الواجبات، واستقبال الاسئلة وعقد الاختبارات القصيرة، فيما تبرز اهمية القناة في أنها تفاعلية وتسهم لحد كبير في تحديد التواصل بين الطالب والمعلم.

ورغم مجانية منصة درسك، لكن الطلبة المنتمين للاسر الأكثر هشاشة وفقرا يواجهون صعوبة كبيرة في الوصول الى المنصة إما بسبب عدم توفر أجهزة ذكية في المنزل اذ ان بعض الاسر ليس لديها جهاز حاسوب او هاتف ذكية، أو أن أسرا أخرى لديها جهاز واحد في حين يوجد 4 أطفال أو أكثر في سن المدرسة.

تقول مريم وهي معلمة في مدرسة مهنية تقع في أحد أحياء عمان الشرقية، “مع بدء تطبيق التعلم عن بعد، واجهتني بعض الطالبات بسؤال “طب اللي ما عنده مس؟”.

وتضيف، “احدى طالباتي وضع اسرتها المادي سيئ جدا، اضطررت يوم الامتحان أن أتصل بها هاتفيا وأدخل على حسابها على منصة درسك، كنت أقرأ الاسئلة عليها وعندما تتلو اجابتها كنت اقوم بتعبئة الاجابة”.

ليس التقدم للتقييمات المشكلة الوحيدة فحسب، إذ تقول مريم، “كمعلمة ألجأ بشكل كبير لمنصة نور سبيس للتواصل مع طالباتي لطرح الواجبات وايضا استقبال اسئلتهم وعقد الاختبارات الصغيرة “الكويز”، هذه المنصة مدفوعة الثمن لذلك حجم التفاعل مع الطالبات محدود وبشكل كبير”.

وبسبب ضعف التواصل مع منصة “نور سبيس” أو لوجود مشاكل لدى بعض الطالبات في الدخول للتطبيق، لجأت مريم الى وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا تطبيقي “واتساب والماسنجر” للتواصل مع الطالبات، يبدو التواصل على هذه المنصات أكثر سهولة للطالبات بحسب المعلمة مريم.

وتبين “كثيرا ما يصلني الواجب في ساعات متأخرةمن الليل، اعذر الطالبات على ذلك خصوصا أن غالبيتهن يرسلن الواجب فور تمكنهن من استخدام هاتف ذكي، بعض الاسر لديها عدد كبير من الابناء وهاتف واحد، ذلك عامل رئيسي في تأخر وصول الواجبات”.

ليست المسألة عقد الاختبارات فحسب، بل الوصول الى وسائل التعلم وضمان المساواة في فرص التعليم، وهنا، تقول المديرة الاقليمية لمؤسسة رواد التنمية سمر دودين، “المساواة تقتضي حق الوصول الى التكنولوجيا الرقمية و سد الفجوة التي يعاني منها العديد من أسرنا بسبب التحدي الاقتصادي من جهة وضعف التخطيط المطلوب لتمكين الفئات الأكثر تهميشا من الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية من جهة أخرى، وهو الأمر الذي ظهر جليا في المسح الذي اعدته (رواد)”.

وتتابع دودين، “هذه أسر تعيش في مساحات ضيقة وعدد الأطفال فيها كبير وفيها اكثر من طفل في اكثر من مرحلة يحاولون الوصول الى التعلم عن بعد بدون هاتف ذكي احيانا وحاسوب متنقل في اكثر الاحوال ويعتمدون فقط على الحزم التي لا تغطي الاحتياجات المطلوبة لاستهلاك الانترنت، وضع معقد ومركب ويحتاج الى توجه وطني لرفع سوية قدرة الناس للوصول الى التعلم عن بعد وايضا التمكن من مهارات التعلم عن بعد وأهمها حسن استخدام التكنولوجيا لتحقيق نتاجات التعلم و العمل”.

وتزيد، ان “ممارسة مواطنتنا اليوم مرتبطة ارتباطًا جوهريًا ليس فقط بالوصول للصحة والعمل والتعليم بل بالوصول الى كل ما يمكننا من التعلم والعمل عن بعد أي الوصول الى المعرفة من خلال التكنولوجيا لانها ستشكل منصة العمل مستقبلا”.

وترى دودين، “ان التعليم عن بعد فرصة مهمة لكنها تحتاج الى كفاءة عالية في توفير الوصول لكل المواطنين والمواطنات كحق أساسي وايضا تحقيق البرامج الداعمة للاسرة و للشباب والاطفال للتمكن من التعلم عن بعد. اود ان أشير انه ظهر لدينا اهتمام اكبر بشؤون الطلبة في مدارس الإناث من الذكور ويمكن ان يشكل ذلك فجوة كبيرة ان لم نصمم مسحا ميدانيا وطنيا للتحقق وايضا ان لم نركز على تفعيل التواصل في مدارس الذكور لبناء كفاءة التعلم عن بعد”.

وتزيد، “اليوم الغذاء ملح و الوصول الى المراكز الصحية ملح والوصول الى التكنولوجيا ملح كما الوصول الى التعليم ملح. منصة درسك خلقت فرصة مهمة جدا لكن الدراسات الوطنية تشير إلى ان نسبة الوصول الى منصة درسك هي 55 % حسب مركز الدراسات الاستراتيجية مما يشكل تحديا يجب ان نساهم جميعا في التصدي له”.