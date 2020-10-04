“التعليم الخاص” تعتذر عن استقبال المراجعين بعد إصابة موظف بكورونا

آلاء مظهر

عمان- أعلنت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، اعتذارها عن استقبال المراجعين اليوم الأحد بسبب إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد،

ووفق الإدارة، فإن التوقف عن استقبال المراجعين اليوم يأتي لغايات تعقيم المبنى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، اعتذرت عن تقديم خدماتها للجمهور داخل مركز الوزارة في منطقة العبدلي، اليوم الأحد، وذلك لتعقيمِ المبنى وسحب العيِّنات وإجراءِ الفُحوصاتِ للعاملين، من قبل فرق التقصي الوبائي في وزارة الصحة، بعد تسجيلِ إصابتين، لمُوظَّفيْنِ اثنين في مركز الوزارة.