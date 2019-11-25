“التعليم العالي”: آخر موعد لتقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الخميس

عمان- اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 / 2020 هو الساعة (12) مساء يوم الخميس المقبل .

واوضحت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الاثنين انها لن تستقبل أي طلب بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب.

وبينت الوزارة إن عملية تقديم طلبات الاستفادة هي إلكترونية وتتم من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي : www.dsamohe.gov.jo حيث لن تنظر الوزارة في أي طلب ورقي يتم تقديمه من قبل أي طالب.

واشارت الى إن آخر موعد لإستكمال الوثائق الرسمية اللازمة وتسليمها لمكتب المستشار الثقافي في جامعة / كلية الطالب هو نهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 3 / 12 / 2019 وبخلاف ذلك يفقد الطالب حقه في المنافسة على هذه البعثات والمنح والقروض.

واهابت الوزارة بالطلبة ضرورة التقيد بالمواعيد الرسمية المشار إليها داعية اياهم الى تحري الدقة في المعلومات والبيانات التي يتم تخزينها في طلب الاستفادة. (بترا)