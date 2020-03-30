“التعليم العالي”: أكثر من 40 ألف طالب أردني يدرسون في الخارج

تيسير النعيمات

عمان – قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج يتجاوز أكثر من (40) ألف طالب وطالبة ما يستلزم وجود جهود كبيرة ومضاعفة للتعامل مع هذا العدد الكبير على مستوى الدولة وليس على مستوى الوزارة فقط.

واكدت الوزارة في رسالة الى الطلبة الاردنيين الدارسين في الخارج إنها تقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين “وتبذل كل ما بوسعها للعمل على مساعدتكم ضمن الإمكانات المتاحة خاصة ما يتعلق بضرورة التنسيق والتعاون الثنائي بين الأردن والدول المختلفة والتي أعلن معظمها عن إغلاق معابره الجوية والبحرية والبرية”.

وفي رد على مناشدات من قبل الطلبة الاردنيين الدارسين في الخاج قالت الرسالة :إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتفهم حالة القلق والخوف التي تعيشونها في الخارج في ظل هذه الظروف الصعبة، وهذه الجائحة الكونية التي تجتاح جميع دول العالم.

واشارت إن هناك عدداً من الدول التي يقيم بها الطلبة يوجد بها مستشارين ثقافيين يقومون بدورهم على أكمل وجه ويتواصلون مع الطلبة بشكل دائم، أما الدول التي لا يوجد فيها مستشارين ثقافيين فإن السفارات الأردنية تقوم بهذا الدور وتتواصل بشكل دائم مع الطلبة.

وتمنت الوزارة من الطلبة الالتزام بالتعليمات والقرارات التي تصدر من السلطات الرسمية في الدول التي يقيمون بها وإتباع إجراءات الوقاية الصحية السليمة، والتحلي بالصبر وعكس صورة مشرفة عن الأردن وأهله في تلك الدول.

وثمنت عالياً “جميع الجهود التي تقوم بها سلطات الدول الشقيقة والصديقة، والتي تتضمنها الخطط الوطنية لمساعدة مواطنيها، وتهدف أيضاً من خلالها لمساعدة الطلبة الأردنيين المقيمين في تلك الدول”.

وبخصوص طلبة الدراسات العليا الذين علقت جامعاتهم الدراسة فيها لأجل غير معلوم فقد قرر مجلس التعليم العالي احتساب هذه المدة الزمنية لتعليق الدراسة ضمن مدة الإقامة اللازمة لأغراض معادلة شهاداتهم.

واكدت الوزارة في رسالتها إن جل اهتمام الوزارة حالياً “ينصب على سلامتكم بالدرجة الأولى، ومن المبكر حالياً الحديث عن أي قرارات يمكن إتخاذها لمعالجة أوضاعكم الأكاديمية حيث نتمنى جميعاً من الله تعالى زوال هذه الظروف العصيبة على الجميع وعودة الأمور إلى طبيعتها في القريب العاجل بإذن الله”.

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