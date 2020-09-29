“التعليم العالي”: إطلاق منصة إلكترونية للتواصل مع الطلبة والإجابة على استفساراتهم

عمان-الغد- أعلنت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه ونظراً للحالة الوبائية الموجودة حالياً في المملكة، والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفايروس كورونا مما تسبب في إغلاق عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في اليومين الأخيرين، وحرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سلامة كل من موظفيها ومتلقي الخدمة فإنها لن تستقبل أي مراجعين نهائياً بعد أن تم إعلان نتائج القبول الموحد، حيث سيتم اعتباراً من صباح يوم الأحد القادم الموافق 4 / 10 / 2020 إطلاق منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، حيث لن يُسمح لأي شخص مهما كان بدخول حرم الوزارة بغرض مراجعة وحدة تنسيق القبول الموحد.

وأهابت الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي سيتم نشرها تباعاً خلال هذا الأسبوع بعد أن تم إعلان قائمة القبول الموحد، والتي تجيب على جزء كبير جداً من استفسارات الطلبة وذويهم وتجنبهم الحاجة لزيارة الوزارة والتسبب في الاكتظاظ غير المبرر ومن هذه الإعلانات: إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة الإختيار دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وإعلان بدء تقديم طلبات الإنتقال الإلكترونية من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، وإعلان بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وإعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة التجسير.

وأضافت الوزارة بأن عملية إعلان نتائج القبول الموحد ستتزامن مع إعلان الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في كل تخصص في كل جامعة للعام الحالي، والتي يمكن للطالب الإطلاع عليها لمعرفة سبب عدم ترشيحه للقبول في أي تخصص، إضافةً إلى أن الطلبة المشمولين بأي مكرمة من المكرمات الملكية السامية يمكنهم مراجعة الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه المكرمة، باستثناء الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة حيث سيتم الإعلان لهم عن رقم واتساب(الخط الساخن) يمكنهم من خلاله إرسال الاستدعاءات الخاصة بهم.