“التعليم العالي”: استقالة أمين عام الوزارة تمت بناءً على طلبه

عمان-الغد- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، اليوم الثلاثاء، بأن أمين عام الوزارة الدكتور عاهد الوهادنة قدم استقالته من منصبه من فترة طويلة نظرا لإنتهاء مدة عقده مع الوزارة ورغبته في العودة لجامعته مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وقال توق بأن الوزارة تثمن عالياً الجهود التي بذلها الدكتور الوهادنه خلال الأعوام الثلاث الماضية حيث كان له دور كبير وأثر ملموس في قيادة جهود الوزارة التي أدت للحصول على جائزة أفضل إنجاز ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للعام (2017 / 2018) إضافة إلى عمليات حوسبة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمتلقي الخدمة لتصبح وزارة إلكترونية متطورة على أرض الواقع.

وستستمر الوزارة في الاستفادة من خبرة الدكتور الوهادنه الطويلة بصفته الشخصية بعد إنتهاء عمله فيها لدفع مسيرة التعليم العالي في الأردن.