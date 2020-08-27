“التعليم العالي”: استكمال إجراءات الحصول على منح وقروض

عمان – الغد – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن السماح للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض للعام 2019 / 2020 غير المستكملين للإجراءات وذلك نظراً للظروف الاستثنائية.

وتاليا نص الإعلان:

نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحه كورونا تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن السماح للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض للعام 2019 / 2020 غير المستكملين للإجراءات بامكانية استكمالهم للإجراءات وفقاً للاتي:-

1- تنظيم كفالة عدليه لدى كاتب العدل من قبل الطالب المرشح للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض وتسليمها لمكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.

2- توقيع سند تعهد من قبل الطالب المرشح للاستفادة من المنح الجزئية وتسليمه لمكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيه الطالب

مع التأكيد على ضرورة أن يتم استكمال الإجراءات في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 3 /9 / 2020 .