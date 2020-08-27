آخر الأخبارالغد الاردني

“التعليم العالي”: استكمال إجراءات الحصول على منح وقروض

منذ 47 دقيقة
طلاب وطالبات يسيرون أمام المدخل الرئيسي للجامعة الأردنية- (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن السماح للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض للعام 2019 / 2020 غير المستكملين للإجراءات وذلك نظراً للظروف الاستثنائية.
وتاليا نص الإعلان:
نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحه كورونا تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن السماح للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض للعام 2019 / 2020 غير المستكملين للإجراءات بامكانية استكمالهم للإجراءات وفقاً للاتي:-
1- تنظيم كفالة عدليه لدى كاتب العدل من قبل الطالب المرشح للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض وتسليمها لمكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب.
2- توقيع سند تعهد من قبل الطالب المرشح للاستفادة من المنح الجزئية وتسليمه لمكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيه الطالب
مع التأكيد على ضرورة أن يتم استكمال الإجراءات في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 3 /9 / 2020 .

مقالات ذات صلة

“الأراضي والمساحة” تخفض دوام موظفيها إلى النصف

منذ 56 ثانية

مدعي عام أمن الدولة يوقف “حجاج” 14 يوما على ذمة التحقيق

منذ 12 دقيقة

الرزاز يرعى توقيع 14 اتفاقية بين وزارتي الزراعة والبيئة وعدد من المؤسسات

منذ 19 دقيقة

45 إصابة جديدة بكورونا منها 39 محلية في الأردن

منذ 29 دقيقة
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock