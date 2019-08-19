التعليم العالي: القبول بالجامعات المصرية مجاني – رابط

عمان- الغد- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية القبول في الجامعات المصرية الحكومية تتم من خلال تقديم طلب مجاني عن طريق موقع إدارة الطلبة الوافدين في الوزارة على الرابط www.wafeden.gov.eg.

وبينت الوزارة الطالب يستطيع الحصول على قبول بعد أسبوع من تقديمه للطلب، مؤكدة أنه لا يوجد أي مقاعد مخصصة في الجامعات الحكومية المصرية لأي من مكاتب الخدمات الجامعية.

واشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم قبول جميع الطلبة الذين تزيد معدلاتهم عن 80 % على أن يقوم الطالب بوضع أكثر من تخصص وجامعة في خياراته.

إلى ذلك تغلق نهاية الشهر الحالي عملية استقبال طلبات الترشح لبرنامج منحة ما بعد الدكتوراه لعام 2019 والتي كانت قد بدأت مطلع هذا الشهر.

وقالت الوزارة إن هذا البرنامج يأتي تحقيقاً لأهداف صندوق دعم البحث العلمي في تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه من خلال Post-Doctoral Research Grant.

Visiting Professor Research Grant.

وأكدت أن تقديم الطلبات يتم ضمن النماذج المعتمدة للصندوق، مستكملة وموقعة حسب الأصول ومرفقة بموجب كُتب تغطية رسمية، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلب بعد نهاية الشهر الحالي.