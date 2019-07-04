“التعليم العالي”: لم نتلق أي تأكيد رسمي كويتي بسحب الاعتراف بجامعات أردنية

عمان- الغد– صرح الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء الخميس، أن الوزارة لم تتلق أي تأكيد رسمي يتعلق بسحب وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية الاعتراف بخمسة عشر جامعة أردنية واقتصار الاعتراف على خمس جامعات أردنية فقط.

وأضاف بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اطلعت اليوم على خبر متداول على منصات التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية الكويتية منها والاردنية يفيد بسحب وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية الاعتراف بخمسة عشر جامعة أردنية واقتصار الاعتراف على خمس جامعات أردنية فقط.

وتود الوزارة أن تؤكد بأنها لم تتلقى أي تأكيد رسمي يتعلق بهذا الأمر، وقد قام وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني بالاتصال مع سعادة السفير الأردني في دولة الكويت السيد صقر ابو شتال والطلب منه بمقابلة معالي وزير التربية و التعليم العالي الكويتي والاستفسار منه عن حيثيات هذا القرار ان كان صحيحا.

كما تم الاتصال بسعادة الملحق الثقافي الكويتي في سفارة دولة الكويت الشقيقة في عمان ودعوته للاجتماع بوزير التعليم العالي في الوزارة للإستفسار من سعادته عن هذا الموضوع حيث تعذر حضوره بسبب الارتباط بمواعيد مسبقة.

كما تؤكد الوزارة أنها لن تعلق على هذا الأمر قبل استيضاحه بشكل كامل و الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تبين الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الجانب الكويتي الشقيق لمثل هذا القرار ولكنها تؤكد في ذات الوقت على أن التعليم العالي الأردني بخير في مجمله وأنه في حال تبين للوزارة أن هناك تقصيرا من أي جانب أدى أو يؤدي إلى الإساءة لمنظومة التعليم العالي الأردني فإن الجهات الرقابية في الوزارة وفي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردني وضمان جودتها ستقومان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأمور.