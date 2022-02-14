بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية للدورة التكميلية بالجامعات غدا

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لطلبة الدورة التكميلية للعام الجامعي 2021 / 2022 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت الموافق 19 / 2 / 2022.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان تقديم الطلبات يتم من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة، (www.admhec.gov.jo)، حيث يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65 بالمئة فأكثر في الدورة التكميلية 2021 / 2022 فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات.

واضاف انه بعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

ولفت الخطيب الى ان هذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ومنها مكاتب البريد الأردني المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، والحساب البنكي الشخصي على الانترنت، وفروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ومحلات الصرافة المعتمدة، داعيا الراغبين بالتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق، إلى زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.

كما وجه الخطيب الطلبة إلى ضرورة الدخول إلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط (www.admhec.gov.jo)، بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية الماضية 2021، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

كما بين الخطيب أنه يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق، لافتا إلى أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وبالطريقة ذاتها، فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، داعيا الطلبة إلى ضرورة التروي في اختيار التخصص، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق.

وختم الخطيب أنه وتنفيذاً لقرارات مجلس التعليم العالي فإن عملية قبول طلبة الدورة التكميلية (2021) النظاميين (المحققين لمتطلبات النجاح لأول مرة)، أو المعيدين (طلبة رفع المعدل) ستكون وفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة النظاميين في الدورة الصيفية الماضية (2021)، علماً بأن مجلس التعليم العالي خصص للطلبة المعيدين (طلبة رفع المعدل) (10 بالمئة) من المقاعد يتنافسون عليها فيما بينهم.- (بترا)