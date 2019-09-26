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“التعليم العالي” تتابع قضية طعن طالب أردني في أوكرانيا

منذ 23 دقيقة

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عمان-الغد- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أنها تتابع قضية الطالب الأردني الذي تم طعنه قبل يومين في أوكرانيا، وذلك من خلال الملحقية الثقافية الأردنية والتي قامت بالاطمئنان على صحته والرعاية الطبية التي يتلقاها.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد الطلبة الأردنيين الدارسين في جامعة كييف الوطنية/ شيفتشينكو بمستوى السنة التحضيرية كان قد تعرض لطعن من شخص مجهول أثناء سيره في العاصمة كييف وتحديداً في منطقة الخريشاتيك/الساحة الأوروبية، وهو يرقد حالياً على سرير الشفاء في وحدة العناية الحثيثة في إحدى المستشفيات الأوكرانية علما بأن شقيقه طالب دراسات عليا مقيم معه في أوكرانيا.

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