“التعليم العالي” تحافظ على استمرارية الاعتماد لمعايير الايزو

عمان- حافظت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على استمرارية الاعتماد لمعايير شهادة “الايزو 9001:2015″، بعد التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الوزارة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة خلال الشهر الحالي.

واشارت الوزارة في بيان اليوم السبت، إلى أن عملية التدقيق ودراسة الوثائق تمت من قبل الشركة المانحة (إس جي إس) الأردن، وهي إحدى فروع شركة(إس جي إس) السويسرية، التي تعتبر من الشركات العالمية المتخصصة في منح وتدقيق معايير الحصول على شهادات الايزو.

وكانت الوزارة قد حصلت على هذه الشهادة في بداية العام الماضي، سعياً منها لتطبيق أفضل الممارسات وتحقيقاً لأعلى المواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة حسب معايير مواصفة “الأيزو 9001:2015″، لغايات التطوير وتحسين الأداء المستمر، وتحقيق متطلبات رضا متلقي الخدمة.

يذكر أن بناء نظام الجودة والتطوير المؤسسي، يأتي كأحد أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2019/ 2021.-(بترا)