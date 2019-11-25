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“التعليم العالي” تحدد مواعيد “المنح والقروض”

منذ ساعتين

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عمان -الغد- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 / 2020 هو الساعة (12) مساء يوم الخميس المقبل ، مشددة انها لنن تستقبل أي طلب بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب.
واشارت إن عملية تقديم طلبات الاستفادة هي إلكترونية وتتم من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط : www.dsamohe.gov.jo حيث لن تنظر الوزارة في أي طلب ورقي يتم تقديمه من قبل أي طالب.
وأعلنت إن آخر موعد لإستكمال الوثائق الرسمية اللازمة وتسليمها لمكتب المستشار الثقافي في جامعة / كلية الطالب هو نهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 3 / 12 / 2019 وبخلاف ذلك يفقد الطالب حقه في المنافسة على هذه البعثات والمنح والقروض.
ودعت الوزارة الطلبة ضرورة التقيد بالمواعيد الرسمية السالفة و تحري الدقة في المعلومات والبيانات التي يتم تخزينها في طلب الاستفادة.

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