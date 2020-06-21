“التعليم العالي” تحدد موعدا نهائيا لطلبة المنح والقروض الداخلية لتسليم الوثائق

عمان- الغد- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أنه على جميع الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 / 2020، والذين تم إعلان أسمائهم ضمن النتائج النهائية لقوائم المرشحين سرعة استكمال الكفالات العدلية واتفاقيات القروض وسندات التعهد والوثائق المطلوبة منهم حسب نوع الاستفادة والموجودة إلكترونياً على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (www.dsamohe.gov.jo) وتعبئتها وختمها حسب الأصول وتسليهما إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها الطالب، علماً بأن آخر موعد لتسليم هذه الكفالات العدلية والاتفاقيات وسندات التعهد سيكون مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 / 7 / 2020 ، وكل من لم يستكمل إجراءات المنحة أو القرض في الوقت المحدد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقة في الترشيح، كما أن أي طالب تم اعتباره مسدداً لرسوم الفصلين الثاني والصيفي بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولم يقم بتسليم الوثائق المطلوبة منه في الموعد المحدد سيتم مطالبته من قبل الجامعة بتسديد رسوم هذين الفصلين.

علماً بأن وزارة العدل أعلنت أنه يمكن للطالب تنظيم كفالة عدلية إلكترونياً من خلال الدخول على الرابط التالي : (https://services.moj.gov.jo/signin) ومن ثم مراجعة كاتب العدل لتوقيع الكفالة العدلية حسب الأصول