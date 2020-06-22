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“التعليم العالي” تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتأمين قبولات جامعية خارج الأردن

منذ 16 دقيقة
مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة الجبيهة بعمان -(أرشيفية)

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عمان- الغد- حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، جميع الطلبة وذويهم من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة بأن مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة من قبلها تنحصر فقط بالمكاتب المدرجة ضمن القائمة المعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وأضافت الوزارة أنه يمكن لكل طالب التعرف على هذه المكاتب، وعناوينها الرسمية، وأرقام هواتفها المعتمدة من خلال الدخول إلى الرابط التالي: http://mohe.gov.jo/ar/Pages/ServicesOffices.aspx

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