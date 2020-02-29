“التعليم العالي” تحصل على استمرارية الاعتماد لمعايير شهادة الايزو

عمان- الغد- تمكنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المحافظة على استمرارية الاعتماد لمعايير شهادة الايزو ISO9001:2015، وذلك بعد عملية تدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الوزارة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة خلال شهر شباط لهذا العام، والذي تم تنفيذه من قبل الشركة المانحة SGS JORDAN وهي إحدى فروع شركة SGS السويسرية، والتي تعتبر من الشركات العالمية المتخصصة في منح وتدقيق معايير الحصول شهادات الايزو.

وتجدر الإشارة إلى أن بناء نظام للجودة والتطوير المؤسسي يأتي كأحد أبرز الأهداف التي تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيقها ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2019/ 2021، وكانت الوزارة قد حصلت على هذه الشهادة في بداية عام 2019 سعياً منها لتطبيق أفضل الممارسات ووفق أعلى المواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة ISO9001:2015 ، وذلك من أجل التطوير وتحسين الأداء المستمر وتحقيق متطلبات رضا متلقي الخدمة.