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“التعليم العالي” تحول 6 ملايين دينار للجامعات الحكومية

منذ ساعة واحدة

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عمان – حولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 6 ملايين دينار للجامعات الأردنية الحكومية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق في بيان اليوم الثلاثاء، إن المبالغ المالية توزعت ما بين ثلاثة ملايين و800 ألف دينار كدعم مباشر من مخصصات الدعم الحكومي المقررة للجامعات للعام 2020، إضافة إلى مليونين و 200 ألف دينار من الدعم الحكومي المخصص لصندوق دعم الطالب. وأضاف الوزير إن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الحكومة والوزارة على توفير الدعم المالي للجامعات بحيث تتمكن من صرف رواتب العاملين فيها من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لشهر أيار الحالي، وذلك قبيل حلول عيد الفطر المبارك.

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