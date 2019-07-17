“التعليم العالي” تدعم مشاريع بحثية للدورة البحثية الثانية

عمان- الغد- وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مديرية صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في الوزارة يوم الخميس الموافق 11/7/2019 اتفاقيات تمويل (12) مشروعاً بحثياً تقدمت بها (5) جامعات، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بقيمة إجمالية بلغت (684,242) دينار أردني.

وقال مدير مديرية صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الدكتور محمد غيث أنه تمت الموافقة على دعم (12) مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت (684,242) دينار أردني، ضمن الطلبات التفصيلية للدورة البحثية الثانية ، وأضاف أن المشاريع توزعت على القطاعات التالية: (4) مشاريع لقطاع العلوم الطبية والصيدلانية، ومشروع لقطاع العلوم الزراعية والبيطرية، ومشروع لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، و(2) مشروعان لقطاع العلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية، و(2) مشروعان لقطاع علوم المياه والبيئة، ومشروع لقطاع العلوم الأساسية، ومشروع لقطاع علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبواقع (5) مشاريع للجامعة الأردنية، ومشروع لجامعة اليرموك، ومشروعان لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ومشروعان للجامعة الهاشمية، ومشروع للجامعة الألمانية الأردنية، ومشروع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وبين الدكتور غيث أن المشاريع البحثية للدورة البحثية لعام 2019 حالياً قيد التقييم.

كما بين بأن عدد المشاريع البحثية المدعومة من الصندوق بلغ (399) مشروعاً، وبإجمالي دعم يقارب (26) مليون دينار.