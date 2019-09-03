“التعليم العالي” تدعو الناجحين بالدورة التكميلية بتثبيت معدلاتهم الجديدة

عمان-الغد- دعت وزارة التعليم العالي طلبة الثانوية العامة الناجحين والذين تقدموا سابقا بطلبات للقبول الموحد، ثم تقدموا للدورة التكميلية لرفع معدلاتهم الى تثبيت معدلاتهم الجديدة.

وبينت الوزارة انه بامكان الطلاب الذين رفعوا معدلاتهم العودة مرة اخرى الى طلب القبول الموحد مرة أخرى باستخدام نفس البيانات التي استخدموها أول مرة والقيام بتثبيت المعدل الجديد، او بتعديل اختياراتهم.

واشارت الوزارة الى ان اخر موعد للتعديل الساعة 12 من مساء يوم الأربعاء الموافق 4 / 9 / 2019.

واشارت الوزارة الى ان من يقوم بالدخول وتثبيت معدله الجديد يفقد حقه في المنافسة على مقاعد المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة ومقاعد أوائل المحافظات والألوية في حال كان مستفيدا منها.