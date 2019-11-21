التعليم العالي تدعو طلبة المنحة الهنغارية لإدخال نتيجة امتحان الانجليزي

عمان– اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان على جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الجامعي المقبل والذين قاموا بإدخال طلباتهم على الرابط الهنغاري القيام بتحميل الوثيقة الرسمية التي تبين نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية (IELTS , TOEFL iBT) من خلال الدخول إلى الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/hungary2020وشددت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم الخميس، على ضرورة إدخال الرقم الصحيح (Application ID number) والذي يتم استحداثه للطالب عند تخزين طلبه على الرابط الهنغاري، وبخلاف ذلك فإنه لن يتم النظر في الطلب.

(بترا)