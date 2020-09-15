“التعليم العالي” تشكل لجنة تقصي حقائق في حادثة طالب جامعي أحرق نفسه

عمان – الغد – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق قد قرر وبشكل عاجل تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على جميع الأحداث والوقائع التي نتج عنها قيام طالب جامعي بحرق نفسه في جامعة الإسراء يوم أمس الاثنين.

وأضافت الوزارة بأن اللجنة وهي برئاسة مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة ستباشر عملها اعتباراً من اليوم وسترفع تقريرها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي، وذلك لاتخاذ المقتضى القانوني الكامل بموجب التشريعات النافذة.

على صعيد آخر قالت الوزارة بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق وفي إطار متابعته الحثيثة لهذه القضية تواصل اليوم هاتفياً مع ذوي الطالب للإطمئنان عليه، مؤكداً حرصه التام على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حق الطالب، إضافةً إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة، كما تواصل الدكتور توق مع مدير مستشفى البشير الذي يرقد فيه الطالب للإطمئنان على صحته طالباً تزويده بتقرير طبي يومياً عن حالة الطالب الصحية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد خاطبت سابقاً ولعدة مرات جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة مؤكدةً على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلات الأردنية، والطلبة الجامعيون خاصةً الذين يعملون لتأمين الرسوم الجامعية المطلوبة منهم، مشددة على عدم منع الجامعات لأي طالب من التقدم للامتحانات النهائية، أو حرمانه من الإطلاع على علاماته نتيجة لعدم تسديده للرسوم الجامعية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع قرارات مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص، إضافةً إلى أمر الدفاع رقم (7) لعام (2020) وتعديلاته، وتحت طائلة المسؤولية، علماً بأن الوزير توق قام اليوم بالتعميم مرة أخرى على جميع الجامعات بهذا الخصوص.