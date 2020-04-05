“التعليم العالي” تطلق استبانة حول التعليم الإلكتروني في الجامعات

تيسير النعيمات

عمان – اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استبانة الكترونية من تصميمها وذلك لقياس ومعرفة رأي طلبة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة حول التعليم الإلكتروني من حيث المحتوى الدراسي وفاعلية التدريس والتفاعل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس إضافة إلى مدى الفائدة المتحققة من هذا التعليم.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق في تصريح صحفي بأن عدد الطلبة الذين قاموا بالدخول إلى هذه الإستبانة وتعبئتها حتى اللحظة بلغ أكثر من ٤٢ ألف طالب وطالبة مؤكدا بأن الوزارة ستقوم بدراسة وتحليل الاستجابات المدخلة ضمن الإستبانة حيث سيتم إعلان نتائج التحليل غدا أو بعد غد على أبعد تقدير.

وبين توق أن إطلاق الوزارة لهذه الإستبانة يأتي في إطار حرص الوزارة على مراجعة وتقييم عملية التعليم الإلكتروني والعمل على دعم نقاط القوة إضافة إلى محاولة التخفيف من نقاط الضعف بما يضمن المحافظة ما أمكن على جودة مخرجات التعليم العالي الأردني والوصول بطلبة الجامعات الأردنية إلى بر الأمان وتجاوز هذه الأزمة.

ودعا الوزير توق جميع طلبة الجامعات بالدخول إلى هذه الإستبانة وتعبئتها بالاستجابات الصحيحة والدقيقة حتى تتمكن الوزارة من الحصول على تقييم دقيق وصحيح لعملية التعليم الإلكتروني وكل من يرغب بتعبئة هذه الإستبانة يمكنه ذلك من خلال الدخول إلى الرابط التالي

https://forms.gle/S7syKGfAFxcv4QAr5