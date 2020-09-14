“التعليم العالي” تعلق على حادثة إحراق طالب نفسه في جامعة الإسراء

عمان – الغد – أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين أنها تتابع بشكل حثيث ومستمر قضية الطالب الذي قام باحراق نفسه في جامعة الإسراء.

وأضافت الوزارة بأنها قد طلبت من رئيس جامعة الإسراء بأن يتم تزويد الوزارة بتقرير مفصل وكامل يبين حيثيات الحادثة كاملة.

كما أكدت الوزارة بأن هذه الحادثة تعتبر مؤشر خطير لابد من الوقوف عندها ودراسة الدوافع التي تقف خلفها والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث حفاظا على أبنائنا الطلبة.