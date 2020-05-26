“التعليم العالي” تعلن آلية رد الرسوم للطلبة الحاصلين على منح وقروض

عمان- الغد– تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الحاصلين على منح وقروض داخلية للعام الجامعي 2019 / 2020 (سواء الذين استكملوا أو لم يستكملوا الوثائق المطلوبة) بأن الوزارة ستقوم بالإجراءات اللازمة لرد الرسوم الجامعية للطلبة الذين قاموا بتسديد رسوم الفصل الثاني دون الحاجة لمراجعة مكتب المستشار الثقافي، أو وحدة القبول والتسجيل في جامعته وستقوم الوزارة بالإعلان للطلبة لاحقاً عن استلام الرسوم الدراسية المدفوعة شريطة أن يقوم الطالب بإستكمال جميع الوثائق والكفالات وسندات التعهد المطلوبة وتسليمها لمكتب المستشار الثقافي في جامعته.