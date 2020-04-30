“التعليم العالي” تعلن تخصصات يمكن لطلبة التوجيهي الالتحاق بها

تيسير النعيمات

عمان- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التخصصات الجامعية المسموح للطلبة في كل فرع من فروع الثانوية العامة التقدم للالتحاق بها إعتباراً من بداية العام الجامعي القادم ( 2020 / 2021) .

و قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب بأن هذا الاعلان جاء لحرص الوزارة على مصلحة الطلبة خاصةً الذين يقومون حالياً بتقديم طلبات لوزارة التربية والتعليم لتحديد فرع الثانوية العامة الذي يرغبون بالالتحاق به اعتباراً من الصف الأول الثانوي.

واشار الى ان مجلس التعليم العالي كان قد قرر في جلسة سابقة الموافقة على التخصصات الجامعية المسموح للطلبة في كل فرع من فروع الثانوية العامة التقدم للالتحاق بها إعتباراً من بداية العام الجامعي االمقبل ( 2020 / 2021)، وفقاً لخطة تطوير إمتحان الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في حينه، موضحا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت سابقاً عن هذه التخصصات للطلبة.

ووفق قرار المجلس فيحق لطلبة الفرع العلمي/المسار الطبي والصحي الالتحاق في جميع الكليات/التخصصات.فيما يحق ل طلبة الفرع العلمي/المسار الهندسي الالتحاق في جميع التخصصات ما عدا كليات/تخصصات: الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة، العلوم الطبية المساندة، علوم التأهيل، التمريض.

اما طلبة الفرع العلمي/مسار العلوم البحتة فيحق لهم الالتحاق في جميع التخصصات ما عدا كليات/ تخصصات: الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة، العلوم الطبية المساندة، علوم التأهيل، التمريض، الهندسة.

وبخصوص طلبة الفرعين الأدبي والشرعي: يحق لهم الالتحاق في الكليات/التخصصات : الآداب، اللغات، الصحافة والإعلام، الشريعة، الحقوق، العلوم الإدارية والاقتصادية، العلوم الإنسانية والإجتماعية، العلوم التربوية، التربية الرياضية، الفنون، وتخصص نظم المعلومات الإدارية.

وفيما يتعلق بطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة /مسار التعليم الثانوي الشامل المهني/1 (جامعات) فيحق لهم التقدم للالتحاق بالكليات/التخصصات، وذلك وفقاً لما يلي: طلبة الفرع الصناعي: يحق لهم الالتحاق بكليات/ تخصصات: الهندسة، العلوم، الزراعة، علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

أما طلبة الفرع الزراعي فيحق لهم الالتحاق بكليات/ تخصصات: الزراعة، العلوم، الطب البيطري، علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.فيما يحق لطلبة الفرع الفندقي والسياحي: يحق لهم الالتحاق بكليات/ تخصصات : العلوم الإدارية والاقتصادية، الآثار والسياحة.

اما طلبة فرع الاقتصاد المنزلي: يحق لهم الالتحاق بكليات/ تخصصات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم التربوية، الزراعة.

ودعا الخطيب جميع الطلبة ضرورة الإطلاع على هذه التخصصات قبل تحديد فرع الثانوية العامة الذي يرغب الطالب بدراسته.

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