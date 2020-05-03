توضيح بشأن الامتحان الموحد لطلبة الطب السنة السادسة وإعلان رابط التسجيل

تيسير النعيمات

عمان- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الامتحان الخاص بطلبة السنة السادسة في كليات الطب في الجامعات الأردنية الحكومية، هو امتحان موحد من حيث التوقيت ومن حيث موقع عقد الامتحان.

واشارت الوزارة الى ان الطالب المعني سيقوم باختيار مكان الامتحان بنفسه ‌حيث ستُعتمد كليات الطب في الجامعات الأردنية الست كمواقع لإجراء الامتحانات النهائية لتسهيل وصول الطلبة من جميع المحافظات للامتحان بسهولة ويُسر .

ويتقدم الطلبة المقيمين في محافظات الشمال للامتحانات النهائية في كل من جامعات : اليرموك أو العلوم والتكنولوجيا الأردنية.فيما يتقدم الطلبة المقيمين في محافظات الوسط للامتحانات النهائية في كل من الجامعات : الأردنية، أو الهاشمية أو البلقاء التطبيقية.

و يتقدم الطلبة المقيمين في محافظات الجنوب للامتحانات النهائية في جامعة مؤتة.

وبينت الوزارة بأن طبيعة الامتحان ستعتمد على وجود خمس نماذج كل نموذج منها لإحدى الجامعات الخمس بما يتناسب مع مناهجها وبرامجها التعليمية والتدريبية، وهذه الجامعات هي (الأردنية، اليرموك، مؤتة، العلوم والتكنولوجيا، الهاشمية) في حين أن جامعة البلقاء التطبيقية لا يوجد فيها حالياً طلبة بمستوى السنة السادسة.

ودعت الوزارة جميع طلبة السنة السادسة في الجامعات الأردنية الخمس سرعة الدخول إلى الرابط أدناه لتسجيل بياناتهم لغايات استصدار تصاريح التنقل.

والرابط المعتمد هو : http://rce.mohe.gov.jo/medicine/

و أقر مجلس التعليم العالي الاثنين الماضي اسس واماكن تقدم طلبة كليات الطب للامتحانات النهائية.

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