“التعليم العالي” تعلن قائمة الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى – رابط

عمان-الغد- أعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد/ الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب بأن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت اليوم الثلاثاء بتنفيذ قرار مجلس التعليم العالي وإعلان قائمة الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية لعام (2020) فقط، والذين تمت الموافقة لهم على الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، وذلك وفقاً للحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي 2020/2021 للتخصص المرغوب بالإنتقال إليه، وضمن الشواغر المتوفرة.

وأضاف الخطيب بأن عدد الطلبة الذين تم الموافقة على إنتقالهم بلغ (7338) طالباً وطالبة، ويمكن للطالب الإطلاع على نتيجة طلب الإنتقال باستخدام رقم جلوسه، أو رقمه الوطني من خلال الرابط الآتي:



http://www.admhec.gov.jo/AdmUnivTransResults.aspx