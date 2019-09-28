آخر الأخبارالغد الاردني

“التعليم العالي” تعلن نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية غدا

منذ 33 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.


عمان-الغد- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح يوم غد الأحد أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2019 / 2020) ضمن دورة الترشيح الأولى، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: http://www.dsamohe.gov.jo
وقد توزعت المنح الخارجية لهذا العام وعددها (105) مئة وخمسة منحة على خمس دول هي مصر، وتونس، والمغرب، وأرمينيا، ورومانيا، حيث سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (24) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح بإستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.
وتأكيداً على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الوزارة، وكما وعدت سابقاً فإن كل طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح يستطيع الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من هذه المنح بلغ (4660) طالباً وطالبة تم منافسة من حقق شروط الاستفادة منهم على المنح المتاحة وفقاً للمعدل والخيار الأول إضافة إلى المنطقة الجغرافية.
وسيتم لاحقاً خلال أيام معدودة الإعلان عن أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح ضمن دورة الترشيح الثانية، وذلك بناءً على أعداد الطلبة المستنكفين من دورة الترشيح الأولى.

مقالات ذات صلة

الرزاز: رفع علاوات المعلمين من 24-31 دينارا – فيديوعاجل

منذ دقيقة واحدة

العثور على الأردني المفقود في تركيا

منذ 22 دقيقة

اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك “النسر الساحق”

منذ 47 دقيقة

بعد قليل .. الرزاز في مقابلة مع التلفزيون الأردني حول أزمة إضراب المعلمين

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock