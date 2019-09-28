“التعليم العالي” تعلن نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية غدا



عمان-الغد- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح يوم غد الأحد أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2019 / 2020) ضمن دورة الترشيح الأولى، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: http://www.dsamohe.gov.jo

وقد توزعت المنح الخارجية لهذا العام وعددها (105) مئة وخمسة منحة على خمس دول هي مصر، وتونس، والمغرب، وأرمينيا، ورومانيا، حيث سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (24) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح بإستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

وتأكيداً على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الوزارة، وكما وعدت سابقاً فإن كل طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح يستطيع الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من هذه المنح بلغ (4660) طالباً وطالبة تم منافسة من حقق شروط الاستفادة منهم على المنح المتاحة وفقاً للمعدل والخيار الأول إضافة إلى المنطقة الجغرافية.

وسيتم لاحقاً خلال أيام معدودة الإعلان عن أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح ضمن دورة الترشيح الثانية، وذلك بناءً على أعداد الطلبة المستنكفين من دورة الترشيح الأولى.