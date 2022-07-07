التعليم العالي: تعليمات جديدة بشأن قبول طلبة الدراسات العليا

تقرر تعديل تعليمات قبول طلبة الدراسات العليا اعتبارا من العام الجامعي 2022- 2023، وفق الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب.

وتحدث الخطيب عبر قناة المملكة ، عن إطار جديد للدراسات العليا اعتبارا من العام الجامعي 2023-2024.

“هناك تعديل على تعليمات قبول طلبة الدراسات العليا على مطلع العام المقبل 2022/2023، وهي قضية ضبط جودة مخرجات التعليم العالي، وبداية العام 2023/2024 سيكون هناك إطار جديد تفصيلي جدا للدراسات العليا سيتم الإعلان عنه في موعده”، بحسب الخطيب.

وبشأن قرار مجلس التعليم العالي، إلغاء عقد امتحان مستوى اللغة الإنجليزية في مراكز اللغات في الجامعات الأردنية الرسمية، لأغراض القبول في برامج الدراسات العليا، أوضح الخطيب، بأن اعتماد الامتحان لم يُلغ.

وقال إن الطالب الذي قدم الامتحان قبل تاريخ 5 تموز/يوليو 2022 يُعد امتحانه ساري المفعول، ويحق له أن يستخدمه لأغراض القبول الجامعي في برامج الدراسات العليا، ما لم يكن مضى عليه أكثر من سنتين.

وأقرّ المجلس الاكتفاء فقط بامتحانات اللغة الإنجليزية التي تُعقد عالميا (TOEFL IBT, IELTS)، لأغراض القبول في برامج الدراسات العليا، وفق بيان صادر الأربعاء.

وأرجع الخطيب إلغاء الامتحان، إلى ورود الكثير من الملاحظات والشكاوى، وتقارير عن ممارسات سيئة جدا تسيء لسمعة قطاع التعليم العالي.

وارتأى المجلس العودة إلى اعتماد الامتحانات الدولية المتمثلة بالتوفل والأيلتس من المراكز الدولية التي تعقد هذه الامتحانات الدولية ولديها قدرات في ضبط عمليات الغش، بحسب الخطيب.

“اذا أردت أن تمتحن الامتحانات الدولية إما مركز amideast لامتحانات التوفل أو المجلس الثقافي البريطاني للأيليتس”، وفق الخطيب.

وأوضح الخطيب أن المردود المالي الذي يعود على الجامعات أعلى في حالة إجراء الامتحان، مقابل دراسة المواد الاستدراكية، لأن المواد الاستدراكية يقابلها تعيين أعضاء هيئة تدريس ومحاضرين غير متفرغين يحتاجون لدفع أجور.

وأوضح أن، “أي طالب سيلتحق ببرنامج الدبلوم من تاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2022 في الصيدلة لا يحق له التجسير بالصيدلة لكن يحق له التجسير بالأحياء الدقيقة وكيمياء صيدلانية وتحاليل طبية”.

وقال الخطيب إن المجلس “لن يفاجئ الطلبة بموضوع وقف التجسير”، وقد يكون التخصص المقبل ضمن التخصصات الهندسية التي تعد مشبعة وراكدة.

وأكد الخطيب أن مجلس التعليم العالي حدد اعتبارا من العام الجامعي المقبل العبء في جميع المؤسسات بحد أقصى 18 ساعة في الفصلين الأول والثاني و21 ساعة إذا كان الطالب خريجا.