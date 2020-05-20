التعليم العالي تعمم إعلانا لوزارة التربية والعلوم الأوكرانية يشمل الطلبة الأردنيين

عمان- الغد- أعلنت وزارة التربية والعلوم الأوكرانية بقرارها رقم 1041 تاريخ 5 / 5/ 2020 عن مواعيد الامتحانات التأهيلية الطبية “كروك -1″ و”كروك -2” وذلك وفقا لما يلي:

1) الامتحان التأهيلي “كروك -1” وامتحان اللغة الانجليزية لطلبة السنة الدراسية الثالثة والرابعة، فإنه سيعقد اعتباراً من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر – أيلول 2020.

2) الامتحان التأهيلي “كروك -2” وذلك وفقا لما يلي:

أولا : في حال نهاية الحجر الصحي في الأسبوع الأخير من شهر مايو – ايار، فينظم الامتحان في الأسبوع الأول من يونيو – حزيران.

ثانيا : في حال نهاية الحجر الصحي في الأسبوع الثالث من يونيو – حزيران، فينظم الامتحان في الأسبوع الثالث من يونيو – حزيران.

ثالثا : الطلبة المتواجدون في الخارج والذين لن يتمكنوا من تقديم الامتحان بسبب الحجر الصحي وانقطاع الرحلات بين البلدان، فيمكنهم تقديم الامتحان لاحقاً مع شرط تقديم الطالب إثبات رسمي بأنه خارج أوكرانيا.