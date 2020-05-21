“التعليم العالي” تعمم إعلانا هاما للطلبة الأردنيين الدراسين في الجزائر

عمان- الغد- أبلغت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الجزائرية سعادة الملحق الثقافي الأردني في الجزائر بقراراتها التالية بخصوص الطلبة الأردنيين الدارسين في الجزائر :

• سيتم استكمال محاضرات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي في الجامعات الجزائرية من منتصف شهر اب / 2020 وقبل الدخول في العام الجامعي الجديد (2020 / 2021) ويشمل هذا القرار جميع الطلبة لمختلف السنوات الدراسية وطلبة الامتياز والطلبة الأردنيين المتواجدين حالياً في الأردن لقضاء إجازة الربيع.

• بخصوص الطلبة الخريجين منذ أشهر ولم يستطيعوا الحصول على شهاداتهم نتيجة الوضع الوبائي، بإمكانهم مراجعة الجامعات لاستخراج شهاداتهم وتصديقها حسب الأصول.

• تؤكد السلطات الجزائرية بأن جميع الطلبة العائدين من الخارج سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين بحسب تعليمات وزارة الصحة الجزائرية في الوقت الراهن، إلا أن تطبيق الحجر الصحي من عدمه مستقبلاً عائد للسلطات الجزائرية التي ستقرره وفقاً لتطورات الوضع الوبائي في حينه.