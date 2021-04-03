“التعليم العالي” تفعل منصة حجز المواعيد المسبقة لتصديق الوثائق

عمان – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد المسبقة لتصديق الوثائق.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، الراغبين بتصديق وثائقهم الدخول إلى رابط http://rce.mohe.gov.jo/appointments/، لحجز موعد مسبق لتصديق الوثائق؛ حرصا على سلامتهم ومنعا لأي اكتظاظ قد يسبب نقل العدوى، مشيرة إلى الالتزام بهذه المواعيد وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى حرم الوزارة دون حجز موعد مسبق. ودعت المواطنين إلى التزام معايير السلامة العامة من لبس الكمامات والقفازات ومراعاة معايير التباعد الجسدي.

وأوضحت الوزارة أن بإمكان الراغبين بتصديق الشهادات مراجعة مراكز التصديق الموجودة خارج الوزارة في الجامعات الرسمية، وعدد من الجامعات الخاصة دون موعد مسبق، والدخول إلى رابط http://www.mohe.gov.jo/ar/Pages/Centers.aspx، للتعرف على هذه المراكز.

وللتعرف على الوثائق المطلوبة لإتمام عملية التصديق الدخول إلى رابط http://rce.mohe.gov.jo/Authentication ، كما يمكن فقط للأشخاص الذين استلموا رسالة نصية لغايات استلام وثيقة المعادلة الجاهزة، وفقا للتاريخ المحدد في الرسالة النصية، وقبل مراجعة مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات، الدخول إلى رابط http://rce.mohe.gov.jo/appointments/، لحجز موعد مسبق لمراجعة المديرية.–(بترا)