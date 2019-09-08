التعليم العالي: تقديم طلبات المنح الخارجية اعتبارا من الاثنين

عمان-الغد– أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة بأن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2019 / 2020 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين ا 9/ 9 / 2019 ولغاية الساعة 12 ليلاً من يوم الأربعاء 11/ 9 / 2019 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.dsamohe.gov.jo.&umid=A331F4E9-920B-DA05-A666-3E50FE582164&auth=6193517f88983243f78fabc078ce8d4fc7da71cb-79f8982351354f6e0816fabb9fb29564f36ba641

ويحق تقديم الطلبات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها للعام الدراسي 2019 وشهادة الثانوية العامة الاردنية / الدورة الشتوية للعام 2019 فقط والراغبين بالاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن اطار التبادل الثقافي من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة .

واكدت الوزارة ضرورة الاطلاع على التفاصيل والارشادات الخاصة بالمنح الخارجية للعام الجامعي 2019 / 2020 عبر الرابط : https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.dsamohe.gov.jo&umid=A331F4E9-920B-DA05-A666-3E50FE582164&auth=6193517f88983243f78fabc078ce8d4fc7da71cb-c2af9182d36dfa35826ef9ca2358c78454599cf3

و شددت ان الطالب يتحمل مسؤولية صحة بيانات الاتصال المدخلة (رقم الهاتف / البريد الالكتروني).وان التقدم من خلال جهاز الحاسوب ولا يمكن التقدم من خلال الهاتف.