“التعليم العالي” تكشف شهادات معادلة مزورة

عمان-الغد- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، أنها كشفت عدداً من شهادات المعادلة المزورة.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة اليوم السبت إنه وأثناء قيام موظفي وحدة تنسيق القبول الموحد بتدقيق شهادات المعادلة التي استلمتها الوحدة مؤخراً من الطلبة الذين تقدموا بطلبات للقبول الموحد، تبين أن هناك عدد من هذه الشهادات غير صحيحة (مزورة) مما استدعى حصرها وإرسالها لوزارة التربية والتعليم، والتي أكدت بدورها أن هذه الشهادات مزورة ولم تصدر من قسم معادلة الشهادات غير الأردنية في وزارة التربية والتعليم.

وأضافت وزارة التعليم العالي بأنها ستقوم بمخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين تقدموا بتلك الوثائق المزورة.