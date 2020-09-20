آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“التعليم العالي” تنفي إصابة موظفة بـ”كورونا”

منذ ساعتين
التعليم العالي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد إصابة موظفة من وحدة العلاقات العامة والإعلام بفايروس الكورونا، مؤكدةً أنه جرى الاشتباه في إصابتها مما استدعى إجراء الفحص الطبي لها، والذي تأكد أن نتيجته سلبية.
وعلى صعيد آخر أكدت الوزارة بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق حضر إلى الوزارة من ساعات الصباح الباكر كما جرت العادة لممارسة مهام عمله بشكل إعتيادي قبل أن يغادر الوزارة لحضور إجتماع مجلس الوزراء، وقد تم تعقيم المبنى حسب الأصول بالاستعانة بكوادر الدفاع المدني.
وأضافت الوزارة أنها وفي إطار تطبيقها للبروتوكولات الصحية المعتمدة قامت خلال الأسبوع الماضي ومن خلال فرق التقصي الوبائي بإجراء الفحص الطبي للغالبية العظمى من موظفيها، حيث لم تُظهر نتائج هذه الفحوصات أي إصابات بفايروس الكورونا بين الموظفين، كما ستقوم الوزارة بإعادة فحص الموظفين خلال اليومين القادمين للتأكد من سلامتهم.

مقالات ذات صلة

إربد: ارتفاع عدد إصابات كورونا لـ 8 حالات وحجرهم منزليا

منذ 9 دقائق

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عيون

منذ 17 دقيقة

تحويل 12 مدرسة لنظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما

منذ ساعة واحدة

إحباط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية

منذ ساعتين
انتخابات 2020
51 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock