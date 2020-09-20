“التعليم العالي” تنفي إصابة موظفة بـ”كورونا”

عمان-الغد- نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد إصابة موظفة من وحدة العلاقات العامة والإعلام بفايروس الكورونا، مؤكدةً أنه جرى الاشتباه في إصابتها مما استدعى إجراء الفحص الطبي لها، والذي تأكد أن نتيجته سلبية.

وعلى صعيد آخر أكدت الوزارة بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق حضر إلى الوزارة من ساعات الصباح الباكر كما جرت العادة لممارسة مهام عمله بشكل إعتيادي قبل أن يغادر الوزارة لحضور إجتماع مجلس الوزراء، وقد تم تعقيم المبنى حسب الأصول بالاستعانة بكوادر الدفاع المدني.

وأضافت الوزارة أنها وفي إطار تطبيقها للبروتوكولات الصحية المعتمدة قامت خلال الأسبوع الماضي ومن خلال فرق التقصي الوبائي بإجراء الفحص الطبي للغالبية العظمى من موظفيها، حيث لم تُظهر نتائج هذه الفحوصات أي إصابات بفايروس الكورونا بين الموظفين، كما ستقوم الوزارة بإعادة فحص الموظفين خلال اليومين القادمين للتأكد من سلامتهم.