“التعليم العالي” تنفي رفع علامات الطلبة الحاصلين على المطعوم

عمان – أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثلاثاء، أن ما تناقلته وسائل إعلام من أن بعض الجامعات الرسمية تدرس منح علامات إضافية على مواد التخصص للطلبة الذين يتلقون مطعوم كورونا أمر غير صحيح، مؤكدة أن رصد العلامات لطلبة الجامعات يخضع للتشريعات النافذة في كل جامعة.

ودعت الوزارة من خلال ناطقها الاعلامي مهند الخطيب، جميع وسائل الإعلام الى تحري الدقة في الأخبار التي يتم تداولها وعدم نشر الأخبار التي تسيء لسمعة قطاع التعليم العالي الأردني.

من جهة أخرى قالت الوزارة إنها تتابع خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والكليات الأردنية، إضافة إلى طلبة الجامعات والتي سيكون لها الدور الأكبر في تعزيز العودة إلى التعليم الوجاهي في الحرم الجامعي مطلع العام الجامعي المقبل 2021 / 2022. -(بترا)