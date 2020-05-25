أخبار محليةالغد الاردني

“التعليم العالي” تهنئ بمناسبة العيد الـ74 لاستقلال المملكة

منذ 51 دقيقة

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عمان- الغد- رفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور محي الدين توق وأسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم  وولي العهد الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني المعظم وإلى عموم أبناء وبنات هذا الوطن العظيم سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن الغالي وأمنه واستقراره وأن يديم عليه رايات العز والفخار وأن يحفظ قيادته الهاشمية الرشيدة التي كانت طوق النجاة للوطن الغالي في إدارتها للأزمة الأخيرة.

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