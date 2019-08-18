“التعليم العالي” تواصل حملتها للتعريف بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل

الغد- أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة إعلامية لتوعية وإرشاد الطلبة لاختيار التخصص المناسب وتقليل قبولهم في التخصصات الراكدة والمشبعة، وتشجيعهم للقبول في التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وذلك من خلال استخدام عمليات التسويق الإلكتروني في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة للترويج لموقع ” اختر تخصصك” حيث وصلت هذه الحملة لأكثر من ربع مليون شخص.

كما خاطبت الوزارة عدداً من الوزارات والمؤسسات الرسمية لوضع رابط موقع “اختر تخصصك” على مواقعها الإلكترونية مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل, وديوان الخدمة المدنية، كما تمت مخاطبة وزارة الخارجية بهدف تعميم رابط الموقع على جميع السفارات والقنصليات الأردنية في الدول العربية والأجنبية، وذلك لنشره بين أبناء الجالية الأردنية المقيمين هناك، إضافةً إلى مخاطبة شركة الخطوط الجوية الأردنية (الملكية الأردنية) لتوزيع الرابط على جميع زوار مكاتبها في مختلف أنحاء العالم، كما تم وبالتعاون مع شركة المناصير للمحروقات والزيوت طباعة (200) مائتي ألف بروشور تعريفي بموقع “اختر تخصصك” حيث قامت الشركة بتوزيعها في جميع فروعها المنتشرة في محافظات المملكة، وستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد وزارة التربية والتعليم بأكثر من (50) ألف بروشور لتوزيعها على طلبة الثانوية العامة الذين سيقومون بتعبئة استمارات الاشتراك في امتحان الثانوية العامة للعام القادم (2020)، كما تقوم شركة المناصير بعرض روابط الموقع على الشاشة الدعائية الموجودة عند مقرها الرئيسي في شارع المطار وذلك طوال فترة تقديم طلبات القبول الموحد.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع ” اختر تخصصك” يتضمن بيانات ومعلومات هامة عن التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي، والتخصصات الحاصلة على اعتمادات عالمية أو إقليمية في الجامعات الرسمية والخاصة، كما يتضمن الموقع التعريف بالتعليم التقني وأهميته، وطلبات ديوان الخدمة المدنية، ودراسات ومعلومات عن التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة إضافةً إلى فيديو توضيحي تحت عنوان ” كيف تختار تخصصك” يرشد الطلبة لاختيار التخصص المناسب لقدراتهم والمتطابق مع رغباتهم، والملائم لسوق العمل، علماً بأن بيانات هذا الموقع يتم تحديثها دورياً، ولكل من يرغب بزيارة الموقع يمكنه الدخول من خلال الرابط التالي: https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.admhec.gov.jo%2fmjr2017%2f&umid=9FB86141-905F-C005-BB34-61528A56497C&auth=6193517f88983243f78fabc078ce8d4fc7da71cb-fdba256ed1c6711b59fa5ea884e926ed706444dd

على صعيد آخر تواصل مديريات ووحدات الوزارة سعيها الدؤوب في سبيل تحقيق مزيد من الانجازات لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة ورفع مستوى الرضا لدى متلقي الخدمة، فقد قامت مديرية صندوق دعم البحث العلمي والابتكار بالانتهاء من إعداد قاعدة بيانات خاصة بحاضنات ومسرعات الأعمال الموجودة في الجامعات الأردنية ومراكز البحث والتطوير وطبيعة الخدمات التي تقدمها وشروط الالتحاق بها وتوفير هذه المعلومات لأصحاب المشاريع الابتكارية والريادية، علماً بأن العمل جاري على اعتماد حاضنات ومسرعات الأعمال في القطاعين العام والخاص ليتم الاستفادة من خدماتها من متابعة فنية ومالية للمشاريع الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق، كما أنهت مديرية الصندوق إنشاء قاعدة بيانات للباحثين وأعضاء الهيئة التدرسية والإدارية في الجامعات ومراكز البحث والتطوير من أصحاب المشاريع الابتكارية والريادية القائمة والمنتهية، إضافةً إلى ذلك قامت وحدة تنسيق القبول الموحد ولأول مرة بحوسبة طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدراس ذات الظروف الخاصة(الأقل حظاً) بحيث تصبح عملية إدخال الطلب إلكترونية بالكامل بما فيها عملية الدفع الإلكتروني وتحميل الوثائق المطلوبة مما يختصر الكثير من الوقت والجهد والمال، كما أنهت مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني حوسبة عملية تقديم طلبات الاعتراف بالجامعات غير الأردنية حيث أصبح بإمكان أي جامعة ترغب بالحصول على الاعتراف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية الدخول على هذا الرابط من أي مكان في العالم وتقديم الطلب إلكترونياً وتحميل جميع الوثائق المطلوبة من خلاله، كما أنهت المديرية عملية تطوير نظام (EMIS) وربطه مباشرة مع الجامعات الأردنية بحيث يتم تحميل بيانات جميع الطلبة على النظام آلياً وترحيلها مباشرةً إليه بمجرد تسجيل أي طالب مستجد في أي جامعة، كما قامت مديرية مؤسسات التعليم العالي باصدار نشرة تعريفية جديدة لإرشاد الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة خارج الأردن تتضمن جميع المعلومات التي يحتاج الطلبة إلى الإطلاع عليها، أما مديرية الشؤون الإدارية فقد انتهت من تنفيذ ومتابعة مشروع صيانة المبنى القديم للوزارة كما قامت من خلال ديوان الوزارة بتفعيل بوابة الجامعات الإلكترونية لتسهيل وتسريع وصول الكتب إلى الجامعات إلكترونياً، إضافةً إلى تفعيل نظام الديوان الإلكتروني للبريد الوارد لجميع المديريات والوحدات في الوزارة وذلك لزيادة سرعة إنجاز العمل، والوصول إلى وزارة إلكترونية بلا ورق.