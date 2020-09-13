“التعليم العالي” توضح بخصوص امتحانات المفاضلة لشهادات التوجيهي العربية والأجنبية

عمان – الغد – أعلنت اليوم الأحد وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها لن تعقد امتحان مفاضلة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2020 / 2021.

وقالت الوحدة بأن عقد هذا الامتحان ووفقاً للسياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية يتم فقط في حال وجود تساوي معدل بين الطلبة المتنافسين على النسبة المخصصة لحملة الشهادات العربية من المقاعد المقررة وهي (5%) في كل كلية/تخصص.

وأضافت الوحدة بأن حالات تساوي المعدل بين الطلبة الأردنيين من حملة شهادات الثانوية العامة العربية المتقدمين هذا العام بطلبات للقبول الموحد هي حالات محدودة جداً ولا تستدعي عقد امتحان مفاضلة كما أنها لن تتسبب بتجاوز عدد المقاعد المقررة لهؤلاء الطلبة، أما فيما يتعلق بالطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الكويتية فسيتم النظر في أوضاعهم بعد إنقضاء الموعد النهائي المحدد لهم من قبل مجلس التعليم العالي لتحميل كشوف علاماتهم وهو تاريخ 23 / 9 / 2020.

على صعيد آخر أضافت وحدة تنسيق القبول الموحد بأن الموعد النهائي المحدد من قبل مجلس التعليم العالي للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية ( البريطانية، الأمريكية، البكالوريا الدولية، التركية…..الخ) لتحميل شهادات المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية هو تاريخ 5 / 10 / 2020 ، وأن إمتحان المفاضلة لهؤلاء الطلبة سيعقد في حرم الجامعة الأردنية بتاريخ 7 / 10 / 2020 نظراً لوجود عدد كبير من حالات تساوي المعدل بين الطلبة المتقدمين بطلبات للقبول الموحد للعام الحالي 2020 / 2021 مما يستدعي تطبيق السياسة العامة للقبول وعقد هذا الامتحان للمفاضلة فيما بينهم، وترشيحهم للقبول.