“التعليم العالي” توضح بشأن تصريحات للوزيرها

عمان- الغد- أعلنت اليوم الأحد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق والتي تحدث بها أثناء لقائه يوم الأربعاء الماضي على إحدى القنوات الفضائية بخصوص عودة الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات غير الأردنية والراغبين بالالتحاق في الجامعات الأردنية لا تعني بالضرورة السماح لهؤلاء الطلبة بالتسجيل في الجامعات الأردنية بشكل تلقائي استثناءً من السياسة العامة للقبول في الجامعات الأردنية والتي أقرها مجلس التعليم العالي.

وأضافت الوزارة بأن هؤلاء الطلبة يمكنهم الالتحاق في الجامعات الأردنية شريطة تحقيق الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب للقبول في كل تخصص كما تنص على ذلك السياسة العامة للقبول، حيث كان بإمكانهم التقدم بطلب للقبول الموحد خلال الفترة الرسمية المعلن عنها سابقاً والتي انتهت بتاريخ 25 / 8 /2020 والمنافسة على نسبة (5%) من المقاعد مخصصة لطلبة السنوات السابقة، كما يمكنهم الالتحاق في أي من الجامعات الرسمية ضمن البرنامج الموازي، أو في أي من الجامعات الخاصة، وبعد قبولهم يمكن النظر في معادلة المواد التي درسوها سابقاً في الجامعة غير الأردنية شريطة دراسة (50%) على الأقل من مواد الخطة الدراسية في الجامعة الأردنية التي التحقوا بها، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في كل جامعة.