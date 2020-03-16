“التعليم العالي” توقف العمل نهائياً باستقبال طلبات المعادلة الورقية

عمان- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، وقف العمل نهائياً باستقبال طلبات المعادلة الورقية للشهادات غير الأردنية، واقتصار عملية التقديم على الطلبات الإلكترونية .

ويأتي هذا القرار بناء على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتماشياَ مع الإجراءات الحكومية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا. –(بترا)