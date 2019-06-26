“التعليم العالي” تُعلن التواريخ المتوقعة لتنفيذ عملية القبول الموحد

عمان-الغد- في إطار عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ترسيخ مبدأ الشفافية، والحرص على مصلحة أبنائها الطلبة بحيث يكونوا على علم مسبق بالمواعيد التي تهمهم، ونظراً للاستفسارات العديدة التي وردت للوزارة، فإن الوزارة تعلن التواريخ المتوقعة لتنفيذ عملية القبول الموحد للعام الجامعي 2019/2020 كما تظهر في التصميم أدناه، كما تؤكد الوزارة على ما يلي:

1) إن هذه التواريخ هي تواريخ متوقعة وستسعى الوزارة جاهدةً للالتزام بها.

2) إن عملية معالجة طلبات القبول الموحد ستتم مرة واحدة بعد إنتهاء تقديم طلبات الدورة التكميلية، حيث ستعلن نتائج القبول الموحد بعد ذلك.

3) يحق لطلبة الدورة التكميلية الاستفادة من المكرمات الملكية السامية لأبناء العاملين في القوات المسلحة وأبناء المعلمين ومكرمة المخيمات، والتخصيصات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة باستثناء المقاعد المخصصة لطلبة أوائل الألوية والمحافظات، ومكرمة العشائر.

4) سيكون هناك قريباً وخلال أسابيع إعلان تفصيلي لطلبات القبول الموحد للطلبة ذوي الإعاقة للقبول في مرحلتي البكالوريوس والتجسير، وذلك بعد أن تقوم الوزارة بتشكيل اللجنة الطبية التي ستعمل وفقاً للسياسة العامة لقبول الطلبة بمراجعة واعتماد التقارير الطبية الخاصة بهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5) سيتم الإعلان عن موعد تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات بعد إعلان نتائج القبول الموحد.