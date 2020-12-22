“التعليم العالي”: شمول 44 ألف طالب بالمنح والقروض الداخلية

عمان -الغد – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 12 / 2020 القوائم الأولية للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين ضمن البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية للمستويين البكالوريوس والدبلوم المتوسط والمنفذة من خلال الوزارة للعام الجامعي 2020 / 2021 وقد بلغ عدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط المنافسة حسب الأصول (63241) طالب وطالبة، تم ترشيح (44007) طالباً وطالبة منهم أي مانسبته (70%) للاستفادة من البعثات والمنح والقروض لهذا العام، وبزيادة بلغت ما نسبتها (25%) عن العدد الذي تم شموله بالاستفادة ضمن قائمة النتائج الأولية المعلنة في العام الماضي، وقد توزع المرشحين للاستفادة هذا العام بين (40822) طالباً وطالبة بمستوى درجة البكالوريوس، و(3185) طالباً وطالبة بمستوى درجة الدبلوم المتوسط.

ويمكن للطلبة الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج الأولية من خلال الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo، لمعرفة نتائج ترشيحهم وفي حال رغب الطالب بالاعتراض فعليه أن يتقدم باعتراض إلكتروني والذي سيبدأ اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم بعد غد الخميس الموافق 24 / 12 / 2020 وحتى الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق 7 / 1 / 2021 على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الإعتراض الإلكتروني ، وتؤكد الوزارة على أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط وأنها لن تستقبل أي طلب إعتراض ورقي كما أنها لن تسمح لأي شخص مهما كان بدخول حرم الوزارة بغرض مراجعة مديرية البعثات، وذلك حرصاً منها على سلامة كل من متلقي الخدمة وموظفي الوزارة ، وأضافت الوزارة بأنه لن يتم النظر في أي طلب إعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الإعتراض، وقد أطلقت الوزارة منصة إلكترونية خاصة للإجابة عن جميع استفسارات الطلبة عن عملية الترشيح للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2020 / 2021، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 23 / 12 / 2020 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، حيث يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها وسيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.

وتدعو الوزارة جميع الطلبة وذويهم إلى ضرورة الالتزام بذلك حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.

ويمكن الدخول إلى هذه المنصة من خلال الرابط الآتي: http://rce.mohe.gov.jo/Enquiry

وحرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية فإنه يمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم إحتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب