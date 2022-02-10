“التعليم العالي”: شمول 47646 من الطلاب للمنح والقروض الداخلية

تيسير النعيمات

عمان – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم النتائج النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام 2021 / 2022 للطلبة الدارسين ضمن البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022. والذين بلغ عددهم ( 47646 ) طالبا وطالبة .

وبلغ العدد الإجمالي للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بطلبات حسب التعليمات بعد معالجة الطلبات التي تم تجميدها سابقاً (74486) طالب وطالبة، رُشح منهم للاستفادة (47646) طالباً وطالبة، أي ما نسبته (64%) من إجمالي عدد المتقدمين، وقد توزع المرشحون للاستفادة ما بين (44179) طالباً وطالبة من طلبة مرحلة البكالوريوس، و(3467) طالباً وطالبة من طلبة مرحلة الدبلوم المتوسط.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببذل أقصى درجات العناية في دراسة ومعالجة جميع الاعتراضات الإلكترونية المقدمة من الطلبة للوصول إلى أعلى مستويات من الدقة والعدالة، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا باعتراضات (19887)طالباً وطالبة، في حين كان عدد الطلبة الذين تقدموا باعتراضات حقيقية معززة بوثائق رسمية استدعت التعديل على بيانات الطالب مما انعكس على نقاطه المحتسبة (5658) طالباً وطالبة، ويمكن للطلبة الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج من خلال الرابط www.dsamohe.gov.jo .

واعتباراً من صباح غد السبت الموافق على جميع الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الكاملة بجميع أنواعها أو المنح الجزئية أو القروض، الدخول إلى رابط النتائج باستخدام الرقم الوطني للطالب وكلمة المرور التي أنشأها الطالب عند تقديم الطلب لاستكمال الإجراءات .

وعلى الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض: تنظيم سند الكفالة وتسليمه للمكتب الثقافي في جامعة الطالب من خلال طباعة سند الكفالة من صفحة النتائج دون وجود حاجة لمراجعة المستشار الثقافي في الجامعة لختم سند الكفالة وتوقيعه. ثم الدخول إلى الرابط الخاص بالخدمات المحوسبة لوزارة العدل https://services.moj.gov.jo/services?id=2 ، لتسجيل طلب على أن يتم اختيار نوع الوثيقة /كفالة.

ويقوم الكفيل فقط مصطحباً معه جميع الوثائق المطلوبة بمراجعة كاتب العدل لاستكمال إجراءات الكفالة دون الحاجة لحضور الطالب مع التأكيد على عدم التوجه إلى كاتب العدل إلا بعد استلام رسالة بقبول الطلب.

يلي ذلك الإطلاع على سند التعهد وقراءته جيداً والعلم بمضمونه ومن ثم اختيار أيقونة (أرغب) ثم أيقونة (تخزين).

اما الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها فعليهم

الإطلاع على سند التعهد وقراءته جيداً والعلم بمضمونه ومن ثم اختيار أيقونة (أرغب) ثم أيقونة (تخزين).

واكدت الوزارة بأن آخر موعد لإستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض هو نهاية دوام يوم الخميس 10 / 3 / 2022، كما أن آخر موعد لتسليم سندات الكفالة العدلية لدى مكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعات سيكون نهاية دوام يوم الخميس 17 / 3 / 2022 حيث لن يتم استلام أي سند كفالة بعد هذا التاريخ.

وقالت الوزارة في بيانها انه وحرصاً منها على تطبيق أعلى معايير الشفافية فإنه يمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب، مؤكدة بأن هذه النتائج نهائية ولن تستقبل الوزارة أي إعتراضات عليها، حيث تم فتح باب الاعتراضات سابقاً لأكثر من ثلاثة أسابيع.